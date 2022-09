ROMA – “Al di là del piatto – Comincia con una buona alimentazione per una buona salute per l’ambiente per il pianeta” a cura del servizio di Dietetica Asl Roma 6 e Coldiretti. Dal 15 al 25 settembre 2022 dalle 10 alle 18.30 il Servizio di Dietetica della ASL Roma 6 sarà presente all’evento, “Campionato Mondiale Equestre FEI World Championships 2022”, che si svolgerà nella cornice verde dei Pratoni del Vivaro.

Il servizio di Dietetica di Asl Roma 6 sarà ospitato nell’area allestita da Coldiretti, all’interno del Villaggio creato per la manifestazione internazionale, con uno spazio dedicato in cui verranno trattate le tematiche relative alla corretta alimentazione, attraverso la somministrazione di un questionario sugli stili alimentari, giochi per bambini, ed il rilascio di una dettagliata brochure informativa elaborata dal Servizio.

Completano l’offerta informativa di Asl Roma 6 i due momenti di: Sabato 17 dalle ore 11:00 alle ore 12:00 è previsto un intervento nutrizionale informativo tenuto dai dietisti sui “Cibi sintetici”; Domenica 25 dalle ore 11:00 alle ore 12:00 nella giornata di chiusura un secondo intervento sulla “Sana e sostenibile alimentazione”.