Con la scadenza delle concessioni demaniali marittime fissata per il 31 dicembre e l’assenza di una normativa nazionale, i Comuni iniziano a prendere in mano la situazione autonomamente. A fare il primo passo è Rimini, la principale meta balneare d’Italia per presenze turistiche, dove la Giunta ha recentemente approvato un atto di indirizzo che disciplina le evidenze pubbliche per il 2024.

L’amministrazione comunale di Rimini, osservando l’immobilismo a livello nazionale su questo tema, ha deciso di agire autonomamente per garantire una gestione ordinata delle concessioni demaniali marittime. “Mentre Roma resta ferma, i Comuni sono obbligati a correre, in solitaria”, sottolinea l’amministrazione locale.

La decisione di Rimini evidenzia la necessità per i Comuni di affrontare la questione delle concessioni demaniali marittime in modo proattivo, considerando l’assenza di una direttiva chiara a livello nazionale. La situazione potrebbe portare altri Comuni a seguire l’esempio di Rimini nell’elaborare regolamenti locali per gestire le concessioni e assicurare la continuità delle attività balneari.