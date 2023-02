Conclusa la seconda serata di Sanremo 2023, che ha visto la prima classifica generale dei 28 artisti che si sono esibiti sul palco dell’Ariston tra ieri e l’altro ieri: Marco Mengoni, Colapesce Dimartino, Madame, Tananai, Elodie, Coma_cose, Lazza, Giorgia, Rosa Chemical, Ultimo, Leo Gassmann, Mara Sattei, Colla Zio, Paola e Chiara, Cugini di Campagna, Levante, Mr. Rain, Articolo 31, Gianluca Grignani, Ariete, Modà, gIANMARIA, Olly, LDA, Will, Anna Oxa, Shari, Sethu.

Dopo il boom di ascolti della prima serata Amadeus evidenzia i picchi di 16 milioni di spettatori, definendolo “un momento storico, siamo stati inondati da un affetto continuo, immenso, indescrivibile. Voglio condividere questo successo con tutta la nostra squadra, ogni donna e uomo di questa azienda che è la Rai, tecnici, maestranze, dirigenti, l’amministratore delegato, la presidente, i consiglieri di amministrazione ma anche chi corre con un cavo in mano o una chitarra da amplificare. Siamo orgogliosi di far parte della Rai, Sanremo è un grande orgoglio Rai”. Poi arriva Gianni Morandi che entra con una scopa in mano. “Mi dà sicurezza tenerla con me. Non si sa mai, qualunque cosa succeda”- ha detto. Sul palco dell’Ariston Francesco Arca, vicequestore in forza alla mobile di Napoli nella nuova serie Resta con me, in arrivo su Rai1 dal 19 febbraio. Ieri al suo debutto ha calcato il palco dell’Ariston Francesca Fagnani. Grande momento con l’esibizione di Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Al Bano, che hanno mandano in delirio il pubblico dell’Ariston.

Sorpresa sul palco dell’Ariston per Al Bano, che il 20 maggio compie 80 anni: per lui arrivano 4 torte, ognuna con le candeline 20 anni. Il 18 maggio il cantante festeggerà il compleanno con un evento all’Arena di Verona, che sarà poi trasmesso in tv, e al quale invita anche Gianni Morandi e Massimo Ranieri. Ma sul palco si parla anche dei diritti negati in Iran, grazie alla testimonianza della consulente e attivista Pegah, italiana di origini iraniane, “nata con i racconti del Libro dei Re, cresciuta con i versi della Divina Commedia”. Vicino a lei c’è Drusilla. Tutti in in piedi per i Black Eyed Peas , gruppo vincitori di 6 Grammy, che trasformano l’Ariston in una discoteca.