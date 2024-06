Il vertice di Pace del Burgenstock si è concluso riaffermando la necessità di difendere i principi di sovranità, indipendenza e integrità territoriale di tutti gli Stati, inclusa l’Ucraina. Al contempo, è stato sottolineato che il dialogo tra tutte le parti è essenziale per porre fine alla guerra. Volodymyr Zelensky ha espresso soddisfazione per i risultati, nonostante la Russia abbia cercato di ostacolare il processo.

Tuttavia, non tutti i partecipanti hanno firmato il comunicato finale: 93 Paesi e 8 organizzazioni internazionali erano presenti, ma 12 nazioni, tra cui India, Arabia Saudita, Messico, Indonesia e Sud Africa, si sono astenute. Questo dimostra che c’è ancora molto lavoro da fare per raggiungere la pace. Zelensky ha annunciato la creazione di “gruppi di lavoro” per organizzare un secondo summit, aperto anche alla Russia.

La strategia di Kiev mira alla partecipazione globale attraverso incontri itineranti in diversi Paesi. L’Arabia Saudita è considerata un possibile ospite per un futuro incontro. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha criticato Zelensky e ha ribadito che qualsiasi negoziato deve essere approvato dal legittimo governo ucraino, dichiarando Zelensky “illegittimo”. La Svizzera ha indicato la possibilità di derogare agli obblighi di arresto di Putin se dovesse partecipare a un vertice di pace.

Durante il summit, molti leader hanno respinto l’offerta di pace russa come “irricevibile”. Giorgia Meloni ha affermato che la pace non deve essere confusa con la resa e che l’Italia continuerà a sostenere l’Ucraina. Anche Ursula von der Leyen e Jake Sullivan hanno respinto le condizioni di Putin.

Il summit ha visto progressi, ma restano divergenze significative tra l’Occidente e il Sud Globale. Alcuni delegati hanno sottolineato la necessità di un negoziato, mentre altri hanno riconosciuto che l’Ucraina potrebbe dover fare concessioni a Putin per concludere la guerra.

Zelensky ha ammesso che le armi fornite dagli alleati non sono sufficienti per vincere e ha previsto che la Russia potrebbe crollare economicamente entro aprile 2025. Infine, la Cina è stata la grande assente del summit. Zelensky ha chiesto il sostegno di Pechino, sottolineando il rispetto per l’integrità territoriale di Taiwan e la speranza che la Cina rispetti quella dell’Ucraina.