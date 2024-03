Il giudice per le udienze preliminari del tribunale per i minorenni ha emesso una sentenza di otto anni e otto mesi di reclusione per il minorenne coinvolto nello stupro di gruppo di una diciannovenne avvenuto lo scorso 7 luglio in un cantiere abbandonato del Foro Italico a Palermo.

Il processo si è svolto in abbreviato, e il pubblico ministero aveva richiesto una condanna di 8 anni. Anche i sette imputati maggiorenni, Angelo Flores, Cristian Barone, Gabriele Di Trapani, Christian Maronia, Samuele La Grassa, Elio Arnao, accusati per la stessa violenza, sono attualmente in carcere e hanno richiesto di essere giudicati con lo stesso procedimento abbreviato, che avrà inizio ad aprile.

Il minorenne era stato arrestato ad agosto e inizialmente era stato affidato a una comunità, ma successivamente è stato rinchiuso nuovamente in carcere dopo aver pubblicato sui social media commenti e video che sembravano quasi “rivendicare” gli abusi. Inoltre, è emersa una chat in cui il minorenne ammetteva con un amico che la vittima non era consenziente.

La vittima ha costantemente ribadito di essere stata aggredita e di aver chiesto ai suoi aguzzini di smettere, urlando “basta”. Tuttavia, gli avvocati dei sette imputati sostengono che una testimonianza raccolta durante le indagini difensive dimostra che gli eventi potrebbero essere stati diversi da quanto denunciato.