Quasi il 52% della popolazione del Venezuela vive in condizioni di povertà estrema, secondo quanto riportato dall’Indagine nazionale sulle condizioni di vita (Encovi) del 2023. Questo dato rappresenta un aumento rispetto all’anno precedente, passando dal 50,2% al 51,9%.

Il rapporto, pubblicato dall’Istituto di ricerche sociali dell’Università cattolica Andrés Bello (Ucab), evidenzia che l’82,8% delle famiglie venezuelane si trova in condizioni di povertà monetaria, incapaci di acquistare il paniere di base. Le dimensioni in cui si manifesta maggiormente la vulnerabilità sociale includono l’accesso ai servizi essenziali come acqua, elettricità e servizi igienico-sanitari, insieme a problemi sanitari e nutrizionali.

Nonostante una leggera ripresa economica dopo anni di collasso e inflazione elevata, che ha spinto milioni di persone a lasciare il paese, il numero di individui in povertà non è diminuito. Anche se esistono alcuni programmi di trasferimento sociale del reddito e di distribuzione alimentare, la situazione rimane critica per la maggior parte della popolazione venezuelana.