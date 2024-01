Il dramma di Ilaria Salis, la milanese detenuta in Ungheria da quasi un anno, ha raggiunto livelli inimmaginabili di crudeltà durante la sua comparizione in tribunale a Budapest per la prima udienza del processo. La 39enne è apparsa in aula con le manette attaccate a un cinturone, collegato ai piedi da una catena, mentre una guardia la trattenuta con un’altra catena di ferro per tre ore e mezzo. Eugenio Losco, uno dei suoi avvocati, ha espresso sconcerto per l’immagine impressionante, rivelando che Salis aveva precedentemente dichiarato di essere sempre trasferita in queste condizioni.

Il padre di Ilaria, Roberto, ha affermato che sua figlia viene trattata come un animale, mentre governo e media sembrano ignorare la situazione. Ilaria Salis, accusata di aver aggredito due estremisti di destra a Budapest, ha dichiarato la sua innocenza. Tuttavia, la prima udienza è stata aggiornata al 24 maggio, prolungando il suo tempo in detenzione.

Un coimputato tedesco si è dichiarato colpevole, ricevendo una condanna a 3 anni di reclusione. Gli avvocati di Salis, insieme a suo padre e un funzionario dell’ambasciata italiana, avranno un incontro con l’ambasciatore italiano a Budapest per affrontare la situazione.

Il ministro della Giustizia italiano, Carlo Nordio, ha dichiarato che il governo sta attivando i canali diplomatici per migliorare le condizioni di detenzione di Salis. L’avvocato Losco ha sottolineato che la detenuta non ha potuto leggere gli atti né vedere le prove a suo carico, rendendo impossibile la presentazione di memorie nel processo ungherese. Ha esortato il trasferimento di Ilaria ai domiciliari in Italia e ha richiesto un intervento immediato del governo italiano per porre fine a questa situazione che viola le leggi del paese.

C’è una possibile speranza dall’Unione Europea, poiché il commissario alla Giustizia Didier Reynders si è dichiarato disponibile ad aiutare nei contatti bilaterali tra Italia e Ungheria. La comunità internazionale è chiamata a intervenire per garantire giustizia e umanità nel caso di Ilaria Salis.