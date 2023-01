Venerdì pomeriggio, presso il bellissimo complesso monumentale di San Sisto, a Montalto di Castro, Confagricoltura Viterbo-Rieti ha tenuto un incontro per analizzare e approfondire l’impianto generale della prossima politica agricola comunitaria. Un pomeriggio di studio che ha consentito ai molti agricoltori intervenuti di mettere a fuoco i punti salienti della complessa normativa che regolerà molte delle loro decisioni future. Vista l’importanza del tema, riteniamo nostro dovere informare in modo esaustivo gli agricoltori dell’Alto Lazio organizzando a breve altri tre incontri in provincia di Viterbo e uno in provincia di Rieti. Nei due capoluoghi, inoltre, saranno sempre a disposizione, per ulteriori chiarimenti e informazioni, i nostri uffici tecnici. Erano presenti alla riunione, oltre al presidente di Confagricoltura Remo Parenti, che ha aperto i lavori, l’assessore Simona Atti, che ha portato il saluto del sindaco Socciarelli e il consigliere Marco Fedele. Il direttore Daniele Ciorba, il vicedirettore Mario Gentili e l’agronomo Carlo Rocchi si sono invece soffermati sugli aspetti tecnici più importanti di questa “PAC”, sottolineando come essa abbia già in partenza meno fondi e risorse della precedente. In un momento cosi delicato per l’agricoltura come l’attuale, ci saremmo aspettati una diversa strategia e un diverso atteggiamento da parte dell’Unione europea e in tale situazione sarà quindi di massima importanza che i futuri fondi assegnati alla Regione possano essere effettivamente destinati agli agricoltori, nella speranza che attraverso giuste misure ed indirizzi agronomici, si riesca egualmente a portare beneficio e utilità a tutto il settore agricolo laziale.