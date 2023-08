Le tensioni tra il Ministero dell’Interno e i sindaci locali riguardo alla gestione dell’accoglienza dei migranti stanno aumentando. Diversi amministratori locali hanno criticato apertamente l’approccio governativo nell’affrontare la questione dell’immigrazione e dell’accoglienza, sollevando preoccupazioni e polemiche.

Fonti del Ministero dell’Interno hanno risposto alle critiche definendo “surreale” la polemica sollevata dai sindaci e sottolineando che il mancato stato di emergenza dichiarato da alcune regioni a guida centrosinistra ha ritardato gli interventi sul territorio.

In particolare, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) ha criticato la gestione dei minori non accompagnati, sottolineando che le amministrazioni locali non sono in grado di garantire il rispetto delle condizioni stabilite per legge a causa dei numeri elevati e delle risorse limitate. Questo ha sollevato ulteriori tensioni tra i sindaci e il Ministero dell’Interno.

Il Ministero dell’Interno ha richiamato l’attenzione sulla legge Zampa, sostenendo che è fondamentale in relazione alla questione dei minori. Tuttavia, le prese di distanza e le critiche alla gestione dell’immigrazione e dell’accoglienza sono state espresse anche dai sindaci della Lega Veneto, che si oppongono agli hub e all’accoglienza diffusa.

Le critiche hanno anche coinvolto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che ha dichiarato che il governo manca di una strategia chiara nella gestione del fenomeno migratorio.

Nel frattempo, il flusso di sbarchi di migranti non si arresta, con oltre 55.000 sbarchi dal primo giugno al 18 agosto. L’hotspot di Lampedusa ospita ancora migliaia di migranti, mettendo a dura prova le risorse di accoglienza. Il Ministero dell’Interno ha annunciato interventi per accelerare i rimpatri dei migranti irregolari e affrontare la situazione problematica, ma le tensioni e le richieste di intervento persistono.

Inoltre, è stato introdotto un nuovo criterio di redistribuzione dei migranti basato sull’estensione territoriale oltre che sulla popolazione residente, il che potrebbe influenzare il numero di persone trasferite in diverse regioni.

La questione dell’accoglienza dei migranti continua ad essere una questione controversa e complessa, coinvolgendo vari attori politici e sollevando preoccupazioni sulla capacità dell’Italia di far fronte alla crescente pressione nel settore dell’accoglienza.