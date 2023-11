Depositata lo scorso giugno nel Consiglio regionale del Lazio la proposta di legge

per introdurlo a scuola e a lavoro in tutto il Lazio. “Un esempio virtuoso che arriva dalla comunità scolastica, partito dal basso e frutto di un percorso partecipato, che ancora una volta dimostra come la società civile sappia anticipare l’operato delle Istituzioni al Governo. Come Regione Lazio, soprattutto in questo momento storico di attenzione verso le donne, dobbiamo cogliere questi segnali di sensibilità verso la condizione femminile e le misure di pari opportunità. Ricordo che lo scorso giugno ho depositato in Consiglio regionale una proposta di legge per introdurre il congedo mestruale a scuola e a lavoro che attende ancora di essere discussa. Chiedo pertanto alla Giunta Rocca e al Presidente del Consiglio Aurigemma di attivarsi affinché l’iter della proposta di legge parta al più presto in modo da estendere i pochi esempi virtuosi, come quello recente del Frusinate, a tutte le scuole del Lazio e far sì che sia incentivato anche sui luoghi di lavoro della nostra regione a beneficio di tutte le lavoratrici”. Così la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia, prima firmataria della proposta di legge regionale per l’introduzione del congedo mestruale a scuola e a lavoro.