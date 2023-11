“La Rete per le donne, che previene, cura e sostiene” è il titolo dell’incontro organizzato dal presidente Antonello Aurigemma. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne – sabato 25 novembre – il Consiglio regionale ha organizzato un convegno che si terrà il giorno prima, venerdì 24,alle ore 10, nella sala Mechelli della sede in via della Pisana n. 1301. “La Rete per le donne, che previene, cura e sostiene” è il titolo dell’incontro che intende porre le basi per costruire una rete forte, solidale e concreta, per contrastare il fenomeno della violenza contro le donne.

Il convegno sarà aperto dai saluti istituzionali del presidente del Consiglio regionale, Antonello Aurigemma, del presidente della Regione, Francesco Rocca, e della ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Eugenia Maria Roccella. Successivamente, l’incontro si articolerà in due sessioni: 1) “Il racconto, le risposte, le idee”, aperta dagli interventi della senatrice Susanna Campione e del Sottosegretario di Stato Lucia Albano; 2) “La Rete che cresce, lo sguardo al futuro”, in cui interverranno: Francesco Menditto, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli; Rosa Patrone, Generale dell’Arma dei Carabinieri; Simona Baldassarre, assessora regionale alle Pari opportunità e Politiche della famiglia; Anna Paola Sabatini, direttrice dell’Ufficio scolastico regionale del lazio.

È prevista la partecipazione all’evento anche di alcuni ospiti, testimonial speciali: l’attrice e conduttrice televisiva Emanuela Tittocchia; l’attore, sceneggiatore e conduttore televisivo, Fabio Troiano; la conduttrice televisiva, attrice ed ex modella italiana, Miss Italia 2002, Eleonora Pedron; l’attore Vincent Riotta.

Da ieri, inoltre, la sede del Consiglio regionale del Lazio è illuminata di rosso e lo sarà per tutta la settimana, come gesto simbolico per sostenere tutte le iniziative e le campagne organizzate per sensibilizzare la società contro la violenza sulle donne.