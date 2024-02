VITERBO – Presentata questa mattina la Lista Civica “Francesco Rocca Presidente – Per il Bene Comune” in vista delle prossime elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale.

Luisa Ciambella, responsabile organizzativo della Lista Civica Francesco Rocca Presidente e, Francesco Biancucci, consigliere provinciale uscente della lista Per il Bene Comune, questa mattina alle ore 8:24 hanno depositato presso gli uffici della Provincia di Viterbo il plico degli atti per la presentazione della lista “Lista Civica Francesco Rocca Presidente – Per il Bene Comune” che il prossimo 17 Marzo 2024 prenderà parte alle elezioni di secondo livello che andranno ad eleggere i consiglieri provinciali. In attesa della scadenza dei termini di presentazione delle liste, fissato per domani alle 12, e le operazioni di verifica della documentazione, la lista “Lista Civica Francesco Rocca Presidente – Per il Bene Comune” ha presentato sette candidati consiglieri provenienti da vari comuni della Tuscia. L’intento della lista “Lista Civica Francesco Rocca Presidente – Per il Bene Comune” è quello di contribuire nel panorama amministrativo regionale e delle realtà locali del Lazio a portare i valori del dialogo, della correttezza e della concretezza che hanno contraddistinto l’esperienza del movimento Per il Bene Comune e hanno trovato profonda sintonia con la Lista Civica Rocca.