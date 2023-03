Sono arrivati i nomi dei membri del nuovo consiglio regionale del Lazio: 49 gli eletti cui si aggiungono il neo presidente Francesco Rocca e il rivale Alessio D’Amato. Il candidato del centrodestra ha ottenuto il 53,88%, quindi, la coalizione potrà anche contare sul premio di maggioranza che le consentirà di raggiungere quota 30 seggi.

Ecco i nomi dei consiglieri, ricordando come il candidato del centrodestra Francesco Rocca ha raggiunto 934.614 preferenze, seguito dal candidato del centrosinistra Alessio D’Amato, con il 33,5% e 581.033 voti, e la candidata del Movimento 5 Stelle, Donatella Bianchi con il 10,76% e 186.562. Si sono fermate poco sopra i 15 mila voti Sonia Pecorilli (Pci) e Rosa Rinaldi di Unione Popolare. Per i seggi del partito per il centro destra, con il suo 33,62% Fratelli d’Italia sarà il partito più rappresentato nel consiglio regionale del Lazio con 22 seggi. Seguono Lega (8,52%) e Forza Italia (8,43%), appaiati con 3 seggi. Un seggio a testa per la Lista Civica Rocca e per l’Udc. Totale: 30 seggi più quello del presidente Rocca.

Per l’opposizione, il Partito Democratico ha ottenuto nel Lazio il 20,25% delle preferenze, percentuale che gli permette di arrivare a 10 seggi. Altri 2 andranno ad Azione-Italia Viva (che nel Lazio, a differenza di quanto accaduto in Lombardia, si è presentato con il centrosinistra). 1 a Lista Civica D’Amato e 1 ai Verdi. Fuori dalla coalizione è invece il Movimento 5 Stelle, sceso all’8,54% dei voti, che avrà in totale 4 seggi. Uno andrà al polo progressista. In totale 19 seggi cui si aggiungerà quello del candidato presidente Alessio D’Amato.

Nel centrodestra il candidato più votato è stato il consigliere uscente di Fratelli d’Italia Giancarlo Righini, con quasi 38 mila voti, seguito da Fabrizio Ghera (29.605), Roberta Angelilli (27.763), Micol Grasselli (22.867). Nel centrosinistra invece i candidati più votati sono del Partito Democratico: Daniele Leodori (22.024), Eleonora Mattia (19.624), Mario Ciarla) (17.853), Emanuela Droghei (17.086). Rimane invece fuori l’ex deputato di Italia Viva Luciano Nobili. Di seguito tutti gli eletti del consiglio regionale:

Fratelli d’Italia (22 seggi)

Giancarlo Righini (37.986)

Fabrizio Ghera (29.605)

Roberta Angelilli (27.763)

Micol Grasselli (22.867)

Massimiliano Maselli (22.527)

Marika Rotondi (21.351)

Marco Bertucci (19.309)

Edy Palazzi (18.372)

Antonello Aurigemma (16.817)

Emanuela Mari (16.168)

Laura Corrotti (15.168)

Flavio Cera (11.874)

Maria Chiara Iannarelli (11.089)

Enrico Tiero (15.630)

Elena Palazzo (9.089, Latina)

Vittorio Sambucci (7.906, Latina)

Daniele Maura (12.124, Frosinone)

Alessia Savo (10.907, Frosinone)

Michele Nicolai (5.240, Rieti)

Eleonora Berni (3.079, Rieti)

Daniele Sabatini (12.214, Viterbo)

Valentina Paterna (3.919, Viterbo)

Lega (3 seggi)

Pino Cangemi (14.839)

Laura Cartaginese (12.102)

Angelo Tripodi (8.119, Latina)

Forza Italia (3 seggi)

Fabio Ciapolei (8.081)

Giorgio Simeoni (6.387)

Cosmo Mitrano (12.087, Latina)

Lista Civica Rocca (1 seggio)

Luciano Mario Crea (2.074)

Udc (1 seggio)

Nazareno Neri (2.615)

Partito democratico (10 seggi + D’Amato)

Daniele Leodori (22.024)

Eleonora Mattia (19.624)

Mario Ciarla (17.853)

Emanuela Droghei (17.086)

Massimiliano Valeriani (14.899)

Michela Califano (9.561)

Rodolfo Lena (6.735)

Enrico Panunzi (11.660 Viterbo)

Sara Battisti (16.915 Frosinone)

Salvatore La Penna (7.118 Latina)

Azione-Italia Viva (2 seggi)

Marietta Tidei (9.556)

Pierluca Dionisi (5.008)

Lista Civica D’Amato (1 seggio)

Marta Bonafoni (7.525)

Sinistra e Verdi (1 seggio)

Claudio Marotta (6.029)

Movimento 5 Stelle (4 consiglieri)

Donatella Bianchi (7.087)

Roberta Della Casa (1.625)

Valerio Novelli (1.360)

Marco Colarossi (1.283)

Polo Progressista (1 seggio)

Alessandra Zeppieri (1.759)