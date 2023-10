Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha risposto alle accuse di antisemitismo sollevate dal presidente della comunità ebraica di Milano, Walker Meghnagi. Meghnagi aveva dichiarato, durante un presidio a favore di Israele, che il M5S non era benvenuto poiché ritenuto antisemita. In risposta, Conte ha annunciato che agiranno in giudizio contro Meghnagi per diffamazione.

Conte ha scritto su Facebook: “Abbiamo atteso e sperato in una resipiscenza, ma non c’è stata nessuna smentita. Agiremo quindi in giudizio contro il signor Meghnagi, perché non gli possiamo permettere questa grave, intollerabile diffamazione, che getta fango sui valori, sulle idee e sulla storia dei rappresentanti, degli attivisti, dei cittadini che sostengono la nostra comunità politica.”

Le tensioni tra il Movimento 5 Stelle e la comunità ebraica di Milano sono emerse dopo le accuse di antisemitismo rivolte al partito, ma Conte ha respinto tali accuse e promette di affrontare la questione in tribunale.