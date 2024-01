Il Giorno della Memoria in Italia è stato segnato da accuse di “genocidio contro Israele” in varie piazze del paese, con manifestanti che hanno sfilato portando bandiere palestinesi, slogan e fantocci contro il governo di Netanyahu.

Nonostante i divieti imposti dalle questure di diverse città e le raccomandazioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza a rimandare i cortei in occasione della commemorazione della Shoah, migliaia di manifestanti hanno sfidato le restrizioni. Da Napoli a Trento, passando per Roma, Bologna, Torino e Cagliari, si sono svolti vari presìdi.

A Milano, circa milleduecento persone hanno tentato di avviare un corteo a piazzale Loreto, ma sono state respinte dalle forze dell’ordine in tenuta anti sommossa. L’accesso è stato impedito, e si sono verificati scontri con lanci di bottiglie d’acqua e petardi contro gli agenti.

A Roma, in piazza Vittorio, è stato esposto un manichino raffigurante il premier israeliano Benjamin Netanyahu vestito da deportato, segnato da una stella di David e con una svastica. I partecipanti hanno sovrapposto la scritta “assassini” ai simboli ebraici.

A Napoli, un sit-in “contro il genocidio in Palestina” è stato organizzato dai militanti del centro sociale Mezzocannone occupato, che hanno definito il 27 gennaio “la giornata della Memoria tradita”.

In altre città come Trento e Torino, si sono radunati manifestanti, alcuni con il nastro nero sulle bocche in segno di protesta contro il divieto dei cortei.

A Cagliari, trecento persone hanno aderito a un’iniziativa organizzata dagli attivisti di A Foras, che hanno sottolineato il rischio di distruggere un intero popolo in Palestina.

A Massa, invece, si è contestato l’evento della presentazione di un libro del generale Roberto Vannacci in coincidenza con la commemorazione della Shoah.

Il presidio milanese pro Palestina si è sostanzialmente sciolto, con una cinquantina di persone ancora presenti in via Padova, presidiata dalle forze dell’ordine. La situazione rimane tesa, confermando il corteo programmato per il giorno successivo.