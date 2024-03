L’ora legale fa il suo ritorno nella notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo, con le lancette che saranno spostate un’ora in avanti. Questo passaggio dall’ora solare all’ora legale e viceversa, tuttavia, non è indolore e ha effetti negativi su diversi aspetti, tra cui salute, energia, bollette, ambiente e tasche dei cittadini. Tale situazione ha portato già 336.000 italiani a firmare una petizione online per rendere permanente l’ora legale per tutto l’anno.

La Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima), insieme a Consumerismo No Profit, ha avviato questa raccolta firme per chiedere al governo di adottare l’ora legale in modo permanente. Secondo i calcoli della Sima, ciò porterebbe a minori consumi energetici nel nostro paese, con un risparmio stimato di circa 180 milioni di euro all’anno sulle bollette e una significativa riduzione delle emissioni climalteranti.

Il presidente di Sima, Alessandro Miani, ha dichiarato: “Chiediamo al governo Meloni di impegnarsi per arrivare in Italia all’abbandono definitivo dell’ora solare adottando l’orario legale tutto l’anno.” Tale possibilità è prevista dall’Unione Europea, che ha già approvato una direttiva nel 2019 per porre fine al cambio orario biannuale, lasciando agli stati membri la discrezionalità di scegliere l’orario legale permanente. Si auspica un coordinamento tra le nazioni per evitare ripercussioni sugli scambi commerciali e i movimenti transfrontalieri.