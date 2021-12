Taglio strutturale di 7 mld di Irpef e 1 mld di Irap a partire dal 2022, confermati dall’emendamento del governo alla manovra. Si apprende da diverse fonti presenti alla cabina di regia a Palazzo Chigi, secondo le quali non si è toccato lo stanziamento alla base dell’accordo raggiunto tra i partiti al ministero dell’Economia per il taglio delle tasse. Il governo sta pensando a un contributo di solidarietà per tamponare almeno in parte gli aumenti dei costi delle bollette energetiche. Lo avrebbe annunciato il premier Mario Draghi nella cabina di regia a Palazzo Chigi sulla manovra. Sull’intervento si sarebbero detti a favore Pd, Leu e M5s, mentre avrebbero espresso i loro dubbi Lega, Fi e Iv.