Nel corso di una vasta operazione di ispezione, i carabinieri dei Nas (Nuclei Antisofisticazioni e Sanità) hanno rilevato numerose irregolarità in stabilimenti balneari e villaggi turistici in tutta Italia. Dei 883 controlli effettuati, il 31% (257 strutture) ha mostrato irregolarità, sollevando serie preoccupazioni per la sicurezza e l’igiene.

Sono state emesse 415 sanzioni penali e amministrative per un totale di oltre 290.000 euro. Undici titolari di attività sono stati deferiti all’autorità giudiziaria e sono stati imposti 20 provvedimenti di chiusura. Queste misure sono state prese a causa di criticità strutturali e igieniche gravi, valutate in oltre 4 milioni di euro.

Gli ispettori dei Nas hanno scoperto otto strutture che operavano senza le necessarie autorizzazioni. Inoltre, è emerso che uno stabilimento balneare era stato trasformato in discoteca all’aperto senza le autorizzazioni di pubblica sicurezza, con oltre 500 persone presenti.

Tra le violazioni riscontrate, le carenze igieniche sono state le più diffuse, coinvolgendo spogliatoi, servizi igienici e aree di preparazione dei pasti. Queste carenze spesso si verificavano in spazi ristretti che non rispettavano i requisiti minimi per l’igiene e la manutenzione. Sono stati rilevati anche problemi di sicurezza nei luoghi di lavoro e negli impianti, insieme alla mancanza di pulizie, sanificazioni e derattizzazioni periodiche.

Inoltre, durante i controlli, sono state sequestrate oltre 2 tonnellate di alimenti irregolari, inclusi cibi scaduti o senza tracciabilità, destinati alla somministrazione ai clienti. In alcuni casi, sono stati riscontrati alimenti in cattivo stato di conservazione. Le operazioni dei Nas hanno portato alla chiusura di tre ristoranti associati a stabilimenti balneari, con un valore complessivo di oltre un milione di euro.

In definitiva, questi controlli hanno messo in evidenza la necessità di una maggiore attenzione alla conformità e alla sicurezza negli stabilimenti balneari e nei villaggi turistici, per garantire esperienze sicure e piacevoli per i visitatori.