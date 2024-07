Sequals, una tranquilla cittadina di circa 2.200 abitanti in provincia di Pordenone, è al centro di una vivace polemica legata alla figura di Primo Carnera, il leggendario pugile che conquistò il titolo di campione mondiale dei pesi massimi nel 1933. L’idea di intitolare lo stadio locale a Carnera ha suscitato un acceso dibattito tra i cittadini.

La controversia è esplosa soprattutto nella frazione di Lestans, dove si trova lo stadio. Alcuni residenti si oppongono fermamente all’intitolazione, sostenendo che Carnera fosse un fascista e pertanto non meritevole di tale onore. Questa protesta ha portato a una richiesta formale al sindaco Enrico Odorico di sospendere l’iter burocratico per l’intitolazione.

La figura di Carnera, emigrato dal Friuli per cercare fortuna in Francia e poi negli Stati Uniti, è complessa. Nel 1933, Carnera sconfisse Jack Sharkey al Madison Square Garden di New York, diventando il primo italiano a vincere il titolo di campione del mondo dei pesi massimi. Il regime fascista di Mussolini non perse l’occasione di celebrare la sua vittoria, vedendo in lui un simbolo della forza italiana. Carnera spesso si esibiva in camicia nera e faceva il saluto fascista, portando il distintivo littorio sul petto.

Nonostante la sua vicinanza al regime, è difficile stabilire quanto Carnera fosse realmente coinvolto nel fascismo, considerando anche che l’Italia dell’epoca era ampiamente affascinata dal regime. È noto che pochi sportivi e accademici si opposero pubblicamente al fascismo, come nel caso del calciatore Bruno Neri e di dodici professori universitari che rifiutarono il giuramento fascista.

Alla luce di queste considerazioni, alcuni ritengono che la valutazione di Carnera non debba basarsi solo sulla sua appartenenza politica, ma anche sui suoi meriti sportivi e il suo impatto come figura storica. La decisione finale sull’intitolazione dello stadio a Primo Carnera rimane un tema di acceso dibattito nella piccola comunità di Sequals.