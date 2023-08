Dopo l’intervento di Ryanair, è ora l’associazione europea delle compagnie aeree, Airlines for Europe, a sollevare preoccupazioni riguardo alle misure italiane sul caro-voli. L’associazione si è rivolta alla Commissione Ue per ottenere chiarezza sull’impatto del decreto italiano sul mercato europeo del trasporto aereo.

La Airlines for Europe ha espresso preoccupazioni sulla possibilità di un effetto domino in altri Paesi e ha chiesto se il decreto violi il diritto delle compagnie aeree di competere e stabilire i propri prezzi e servizi. Si teme che il provvedimento possa minare la libertà dei prezzi e mettere a rischio il mercato unico dell’aviazione in Europa.

Nonostante le preoccupazioni delle compagnie aeree, il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha sostenuto che le misure annunciate sono conformi alle direttive europee sulla tutela dei consumatori. Il Mimit ha sottolineato che l’intervento è stato effettuato per contrastare fenomeni speculativi e proteggere i cittadini-utenti dalle fluttuazioni dei prezzi durante situazioni di necessità.

Il dibattito coinvolge anche l’utilizzo di algoritmi per profilare gli utenti, che è stato definito dal ministero “una pratica commerciale distorsiva” che lede il diritto alla privacy. In questo contesto, è stata sollevata la questione delle azioni di Ryanair, che è stata sanzionata undici volte negli ultimi anni per fenomeni distorsivi del mercato.

Airlines for Europe ha ribadito l’importanza della libertà dei prezzi nel mercato unico europeo dell’aviazione e ha richiesto alla Commissione europea di intervenire per garantire il rispetto delle leggi dell’Ue. La Commissione Ue ha confermato di aver ricevuto la lettera dell’associazione e sta esaminando la situazione.

La posizione della Commissione Ue si basa sulla promozione della connettività a prezzi accessibili, tuttavia, essa insiste sulla necessità che tali misure siano in linea con le norme del mercato interno dell’Ue. La disputa solleva questioni cruciali sull’equilibrio tra la liberalizzazione dei prezzi e la tutela dei consumatori nel settore dell’aviazione europea.