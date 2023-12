In una dichiarazione che ha suscitato tensioni internazionali, la Russia ha annunciato di aver preso il completo controllo della città di Marinka nell’Ucraina orientale. Il presidente russo Vladimir Putin ha celebrato l’operazione come un “successo”, prevedendo una diminuzione dei bombardamenti sulla vicina città di Donetsk, attualmente sotto il controllo russo.

Il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, ha comunicato personalmente la notizia a Putin in un incontro trasmesso in televisione. Tuttavia, Kiev ha prontamente respinto l’annuncio, dichiarando che Marinka non è sotto il completo controllo russo come affermato da Shoigu. Un portavoce dell’esercito ucraino ha specificato che la lotta per Marinka è ancora in corso, smentendo l’affermazione russa.

Oleksandr Chtoupoun, portavoce dell’esercito ucraino, ha dichiarato che è “sbagliato” affermare che la città è interamente controllata dai russi e ha ribadito che la lotta continua, con presenza di truppe ucraine nella città che, purtroppo, risulta essere “completamente distrutta”.

La situazione solleva preoccupazioni internazionali e aumenta le tensioni tra Russia e Ucraina. Il dibattito sulla vera situazione a Marinka mette in evidenza la necessità di una verifica indipendente della situazione sul campo e solleva interrogativi sulla veridicità delle dichiarazioni ufficiali provenienti dai due paesi coinvolti nel conflitto.