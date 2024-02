VITERBO- Stipulato il rinnovo della convenzione per la tutela e la valorizzazione del complesso di Villa Lante tra il Dirigente Dott. Petrocchi, DRM Lazio e l’ ANTEAS ODV di Viterbo, Associazione di volontariato della FNP-CISL.

Dopo il primo anno di collaborazione, si è proceduto al rinnovo della convenzione grazie al clima di fiducia tra le parti e alla qualità dei servizi erogati.

La Presidente ANTEAS, Stefania Pieri, ha espresso gratitudine nei confronti dei volontari e delle volontarie che sono stati i veri protagonisti sul campo adempiendo ad un compito delicato sia per la responsabilità che per il sacrificio in termini di tempo: si ricorda che il maggior afflusso turistico avviene durante i weekend e le festività e l’impiego del numero dei volonatari/e è direttamente proporzionale a quello dei visitatori. Costituire e armonizzare un gruppo così numeroso di uomini e donne per valorizzare e tutelare il territorio di appartenenza è stata una sfida e una promessa non sempre semplice ma che ha reso la comunità di riferimento partecipe e consapevole di avere un ruolo attivo nella tutela e nella promozione di Villa Lante. Numerosi sono stati gli eventi organizzati da ANTEAS per “far vivere” l’arte come contenitore di bellezza e ambiente di trasmissione di cultura e memorie. Positiva anche la collaborazione con la Corale Polifonica “San Giovanni” in occasione della XXIII Rassegna “Castrum Balneariae” e con il personale interno a Villa Lante. La Segretaria CISL Elisa Durantini ha manifestato soddisfazione per il contributo sociale e culturale di questa esperienza che coinvolge persone di tutte le età orientandole verso un unico obiettivo volto al bene comune.