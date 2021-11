Il presidente americano Joe Biden chiude la conferenza sul clima Cop26 dicendo: “Abbiamo fatto molto, ma abbiamo ancora molto da fare-Dobbiamo accelerare e concentrarci sulle infrastrutture, anche quelle petrolifere, in modo che siano più sicure, e investire nell’eolico e nel solare. Tutti devono contribuire”. Rispetto alla Cina ha aggiunto: “Non sono preoccupato da un conflitto armato con la Cina, non c’è ragione. Xi Jinping ha fatto un grande errore a non venire né al G20 né alla Cop26 e mi aspetto che la Cina segua e regole come tutti”. Poi sugli Usa: “Rispetteranno gli obiettivi fissati per la lotta ai cambiamenti climatici perché vogliono respirare e gli Usa devono guidare il mondo”. Joe Biden ha così annunciato che il governo Usa si è impegnato a lavorare col Congresso per stanziare sino a 9 miliardi di dollari sino al 2030 per conservare e ripristinare le foreste, nell’ambito del piano contro la deforestazione annunciato alla Cop26.