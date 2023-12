Durante la Cop28 a Dubai, il presidente Sultan Al Jaber ha esortato i delegati provenienti da 197 Paesi più l’Unione europea a lavorare ulteriormente per raggiungere un accordo ambizioso. La bozza del nuovo accordo, ridotta a 21 pagine, ha sollevato diversi malumori tra le parti, e l’approvazione richiede il consenso unanime.

La bozza riconosce la necessità di una rapida riduzione della produzione e del consumo di combustibili fossili per raggiungere lo zero netto entro il 2050. Tuttavia, la parola “uscita” non è più citata, mentre si sottolinea l’importanza di triplicare la capacità di energia rinnovabile e raddoppiare l’efficienza energetica entro il 2030.

Il testo proposto esorta le parti a accelerare l’adozione di tecnologie a basse emissioni, comprese energie rinnovabili, nucleare e tecnologie di abbattimento e rimozione del carbonio. Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha chiarito che “phase out” non implica un’uscita simultanea dai combustibili fossili, ma piuttosto un adattamento compatibile con emissioni zero entro il 2050 e l’obiettivo di limitare l’aumento della temperatura a 1,5°C entro la fine del secolo.

Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica dell’Unione Europea, Gilberto Pichetto, ha dichiarato che si deve fare di più e che si sta lavorando per migliorare la proposta. Tuttavia, la Repubblica delle Isole Marshall ha manifestato il proprio dissenso, rifiutando un accordo che non preveda un’uscita graduale dai combustibili fossili. Il ministro delle Risorse naturali delle Isole Marshall ha dichiarato che la bozza attuale è inaccettabile e che non accetteranno un risultato che porti alla devastazione del loro paese e di altre comunità vulnerabili. La lotta per limitare l’aumento della temperatura a 1,5°C continua, e la situazione rimane incerta mentre le parti cercano un accordo che possa unire le diverse prospettive e interessi in gioco.