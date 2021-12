ROMA – Oggi sopralluogo al centro vaccinale della Asl Roma 6 del Nuovo Ospedale dei Castelli, ottima adesione e bravissimi i nostri operatori. Attive le prenotazioni sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home).

Sui canali social di SaluteLazio le FAQ e il Video realizzati in collaborazione con l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

* DOMANI 19 DICEMBRE OPEN DAY PER NATALE SICURO: sono disponibili gli ultimi posti per l’open day che si terrà domani 19 dicembre, grazie alle strutture messe a disposizione da Aiop, il prossimo open day per un Natale in sicurezza con prenotazioni online. ***Prenotazioni sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home).

L’elenco delle strutture aderenti all’iniziativa: Nuova Villa Claudia, Cristo Re, Tiberia Hospital (Asl Roma 1). Karol Wojtyla hospital, Nuova Itor (Asl Roma 2). Merry House e Policlinico Luigi Di Liegro (Asl Roma 3). INI Grottaferrata, Sant’Anna Città di Pomezia e Villa delle Querce (Asl Roma 6). ICOT e Città di Aprilia (Asl di Latina) Villa degli Ulivi e S. Anna Cassino (Asl di Frosinone), Nuova Santa Teresa (asl di Viterbo).

* DOMANI 19 DICEMBRE OPEN DAY PER LO SCREENING

ASL ROMA 1: in programma l’open day per lo screening con un poliambulatorio mobile allestito presso la Galleria commerciale di Porta di Roma (ore 9-18).

ASL ROMA 3: in programma l’open day per lo screening della mammella (50-74 anni) e screening del colon retto (50-74 anni) presso il Poliambulatorio di via Casal Bernocchi.

* 18 DICEMBRE DELLO SCORSO ANNO: 1.948 ricoveri in meno in area medica, 198 in meno in terapia intensiva, 38.809 isolati a domicilio in meno e 68 decessi in meno. Numeri che dimostrano l’importanza della vaccinazione.

* Prenotazioni Vaccino Over 18 dose di richiamo: attive le prenotazioni per gli over 18 sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home). Il sistema colloca l’utente in automatico dopo 150 giorni dall’ultima somministrazione e alla prima data utile.

* Nel Lazio superata quota 10 milioni e 300 mila somministrazioni e di queste oltre 1,5 milioni sono dosi di richiamo pari a oltre il 30% della popolazione. Superato il 95% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’89% degli over 12 sempre in doppia dose.

* Vaccino antinfluenzale: somministrate oltre 1,1 milioni di dosi e già distribuiti 1 milione 340 mila vaccini ai medici di medicina generale, ai pediatri e alle farmacie. Sono attivi nella campagna ad oggi 3.938 medici di medicina generale e 382 pediatri di libera scelta e circa 800 farmacie. Il personale delle Forze dell’Ordine, comprese le forze di Polizia Locale e il personale della Protezione civile, possono avere gratuitamente il vaccino antinfluenzale rivolgendosi direttamente al proprio medico di medicina generale (MMG) o nelle Farmacie.

* Hub vaccinali: negli hub si può accedere solo su prenotazione per evitare assembramenti.

*** Si è conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

* Asl Roma 1: sono 528 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 498 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 59 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: sono 154 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 208 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 319 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

***Nelle province si registrano 643 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 188 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 327 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 44 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 84 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.