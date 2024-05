Un terremoto giudiziario ha scosso Genova e la Liguria proprio a un mese dalle elezioni europee, con il governatore Giovanni Toti finito agli arresti domiciliari insieme a altri 10 indagati su un totale di 25 coinvolti in un’inchiesta sulla corruzione. Le accuse riguardano atti contrari ai doveri d’ufficio e corruzione per l’esercizio della funzione. Tra gli indagati, anche il capo di Gabinetto di Toti, Matteo Cozzani, accusato di corruzione elettorale e per l’esercizio della funzione.

L’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Genova, Paola Faggiani, è stata emessa dopo approfondite indagini condotte dalla Guardia di Finanza, con oltre 600 pagine di documentazione. Toti è stato raggiunto dai finanzieri in un hotel di Sanremo, dove si trovava per una conferenza stampa. L’inchiesta è una ramificazione di un’altra indagine condotta dalla procura della Spezia.

“Siamo tranquillissimi”- ha detto rientrando poi nel suo appartamento dove ha il domicilio, in piazza Piccapietra.

Le accuse nei confronti di Toti riguardano presunti finanziamenti ricevuti da imprenditori in cambio di favori politici. Si parla di finanziamenti al Comitato Giovanni Toti in cambio di interventi a favore degli imprenditori stessi. Paolo Emilio Signorini, ex presidente dell’Autorità portuale di Genova, è accusato di aver ricevuto favori in cambio di interventi a favore degli imprenditori.

L’inchiesta coinvolge anche il clan mafioso dei Cammarata di Riesi, che avrebbe influenzato le elezioni tramite il voto di una comunità di 400 persone. Altre accuse riguardano il consigliere regionale Giandomenico Cianci, accusato di corruzione legata alla ‘ndrangheta.

La notizia ha scosso la regione, lasciando molti a chiedersi cosa succederà in futuro. La reazione politica è stata variegata, con il sindaco Bucci che dichiara di essere “sotto choc” ma intenzionato a continuare a lavorare. Il guardasigilli Nordio esprime perplessità sulla tempistica delle misure cautelari, ma il procuratore capo Piacente replica che la richiesta è stata avanzata cinque mesi prima.

Le polemiche non accennano a placarsi, mentre la situazione politica in Liguria rimane incerta di fronte a questo sconvolgimento giudiziario a pochi giorni dalle elezioni europee.