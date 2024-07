Nella regione europea dell’OMS, che include 53 Stati membri tra Europa e Asia centrale, si registra un significativo aumento dei contagi e dei ricoveri ospedalieri per Covid-19. Nelle ultime otto settimane, la percentuale di pazienti con malattie respiratorie positivi al test per Sars-CoV-2 è aumentata di cinque volte, e il numero di ricoveri nelle ultime quattro settimane è cresciuto del 51%. Anche il tasso di mortalità ha subito un incremento del 32% nello stesso periodo.

Hans Kluge, direttore dell’ufficio regionale dell’OMS per l’Europa, ha sottolineato su X che la situazione non è da sottovalutare. Pur non trattandosi di allarmismo, l’OMS ha il compito di proteggere la salute pubblica con consigli tempestivi a governi e cittadini. Le categorie a rischio, come anziani, immunodepressi, persone con patologie preesistenti, donne incinte e personale sanitario, dovrebbero essere particolarmente vigili.

Francesco Vaia, direttore della prevenzione del Ministero della Salute, ha ribadito l’importanza di non creare allarmismi ma di mantenere un monitoraggio attento della situazione. La difesa dei soggetti fragili, come anziani e immunodepressi, è una priorità, e si stanno pianificando campagne informative e raccomandazioni specifiche. Vaia ha inoltre sottolineato la necessità di adottare misure strutturali, come la ventilazione meccanica controllata nelle scuole e il miglioramento dei trasporti pubblici.

Kluge ha ricordato che esistono vari strumenti per ridurre il rischio di malattia grave. Tra questi, mantenere aggiornate le vaccinazioni Covid, garantire un rapido accesso ai trattamenti antivirali per i soggetti ad alto rischio e adottare precauzioni sensate come indossare mascherine in spazi chiusi affollati. Inoltre, è fondamentale evitare contatti se si è affetti da Covid o si sospetta di esserlo, lavarsi regolarmente le mani e, per chi è ad alto rischio, sottoporsi a un vaccino aggiornato ogni sei mesi.

Alla luce dell’aumento dei casi, l’OMS continua a sollecitare le vaccinazioni e l’adozione di misure preventive per contenere la diffusione del virus. Il direttore dell’ufficio regionale per l’Europa ha ribadito che i vaccini salvano vite e che è essenziale che tutti, specialmente i più vulnerabili, si proteggano adeguatamente contro il Covid-19.