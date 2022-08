Secondo i dati del ministero della Salute, a fronte dei 26.693 di ieri, sono 24.787 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime scendono a 129 rispetto alle 152 di ieri.

Anche il tasso è in calo, al 13,3 %. Sono invece 291 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (ieri 306), mentre gli ingressi giornalieri sono 18. I ricoverati nei reparti ordinari si attestano a 7.755, in lieve calo nelle ultimo 24 ore. Per quanto riguarda i vaccini, è stata superata la quota di due milioni di quarte dosi di vaccino anti-Covid somministrate, secondo quanto rilevato dal report esteso dell’Istituto superiore di sanità. La campagna vaccinale in Italia è iniziata il 27 dicembre 2020. Al 10 agosto 2022, evidenzia il report esteso, sono state somministrate 140.015.378 dosi: 47.316.514 prime dosi, 49.956.095 seconde/uniche dosi, 40.688.764 terze dosi e 2.054.005 quarte dosi. Il tasso di mortalità per i non vaccinati risulta circa tre volte e mezzo più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da meno di 120 giorni e circa sei volte e mezzo più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva-booster. L’efficacia del vaccino nel periodo di prevalenza Omicron (a partire dal 3 gennaio 2022) nel prevenire casi di malattia severa è pari all’84% nei soggetti vaccinati con la dose booster. L’efficacia del vaccino nel periodo di prevalenza Omicron nel prevenire casi di malattia severa è inoltre pari al 65% nei vaccinati con ciclo completo da meno di 90 giorni, 67% nei vaccinati con ciclo completo da 91 e 120 giorni e 69% nei vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale da oltre 120 giorni. L’efficacia del vaccino nel prevenire invece la diagnosi di infezione da SarsCoV2 è pari al 34% entro 90 giorni dal completamento del ciclo vaccinale, 25% tra i 91 e 120 giorni, 44% oltre 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale, 46% nei soggetti vaccinati con dose aggiuntiva/booster. Il tasso di ricoveri in terapia intensiva, sempre nel periodo 24/06/2022-24/07/2022, rileva il report esteso, per i non vaccinati risulta più del doppio rispetto ai vaccinati con ciclo completo da meno 120 giorni e circa quattro volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster.