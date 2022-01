Il Ministro della Salute, Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che prevede il passaggio di Puglia e Sardegna in giallo e di Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia in arancione.

Intanto per martedì è stata convocata a Roma la Conferenza delle Regioni per chiedere al Governo di passare dalla divisione a colori dell’Italia in base al rischio covid nelle Regioni a una divisione soggettiva tra vaccinati e non vaccinati, di non conteggiare i positivi asintomatici ricoverati in ospedale per altre patologie e di rivedere le regole per il sistema scolastico. Il presidente della Regione Fvg e della Conferenza Regioni, Massimiliano Fedriga ha ribadito che è necessario cambiare i parametri di una pandemia che cambia. “La zona gialla e arancione sono da eliminare – ha detto – superate dai decreti messi in campo e penso anche che dobbiamo cambiare modo di approcciare alla pandemia”. Fedriga ha poi aggiunto: “Pensare di affrontare la pandemia come due anni fa sarebbe un fallimento. Vanno protetti gli ospedali e convinte le persone a vaccinarsi. Non sprechiamo la preziosissima forza lavoro sanitaria per fare dei tamponi inutili”