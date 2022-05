Secondo i dati del ministero della Salute, sono 7.537 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 14.826. Le vittime sono invece 62, in aumento rispetto alle 27 di ieri. Sono 80.177 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 142.066. Il tasso di positività è al 9,4%, in calo rispetto al 10,4% di ieri. Sono 255 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, cinque in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 13. I ricoverati nei reparti ordinari sono 5.281, ovvero 47 in più rispetto a ieri. Per l’ingresso in Italia, da domani, 1 giugno, stop al green pass, dato che scade oggi l’ordinanza del Ministro della Salute che prevede la Certificazione Verde Covid-19 (green pass) per entrare in Italia. La misura non verrà prorogata, secondo quanto rende noto l’Ufficio Stampa del Ministero della Salute.