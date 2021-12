ROMA – “I direttori generali delle Asl: Roma 1, Angelo Tanese, Roma 4, Cristina Matranga, Roma 6, Narciso Mostarda, Viterbo, Daniela Donetti e Latina, Silvia Cavalli, non hanno mai richiesto ai Prefetti di andare a chiusure anticipate delle scuole, la situazione è costantemente monitorata e ogni azione deve essere proporzionale all’andamento della curva epidemiologica che vede il nostro territorio in zona bianca dove non sono previsti ulteriori misure di restrizione. Oggi la priorità è correre velocemente con la campagna di vaccinazione che parte domani”. Lo comunicano in una nota congiunta i Direttori generali delle Asl: Roma 1, Angelo Tanese, Roma 4, Cristina Matranga, Roma 6, Narciso Mostarda, Viterbo, Daniela Donetti e Latina, Silvia Cavalli.