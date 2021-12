La casa farmaceutica britannica AstraZeneca afferma che una terza dose del vaccino di sua produzione contro il covid-19 alza “significativamente” il livello di anticorpi contro Omicron, stando ad uno studio condotto in laboratorio.

In una nota Astrazeneca fa sapere che “la terza dose di richiamo del vaccino ha neutralizzato la variante Omicron a livelli simili a quelli emersi per la seconda dose contro la variante Delta”. Intanto sono 5 finora i vaccini contro il Covid con il via libera di Aifa a quello di Novavax per gli over 18 con un ciclo vaccinale primario di due dosi a distanza di tre settimane l’una dall’altra. Secondo l’Aifa “i dati disponibili hanno mostrato una efficacia di circa il 90% nel prevenire la malattia COVID-19 sintomatica anche nella popolazione di età superiore ai 64 anni. Il profilo di sicurezza si è dimostrato positivo, con reazioni avverse prevalentemente di tipo locale”. Per fronteggiare Omicron nel frattempo si prospetta anche l’ok per anticipare la terza dose da 5 a 4 mesi e si discute sul somministrare la dose booster anche agli under 18. Infine, dagli Usa la Food and Drug Administration americana ha dato il via libera alla pillola per il Covid di Pfizer, che diventa così il primo farmaco da poter assumere a casa contro il virus.