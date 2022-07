Continua a crescere la curva dei contagi da Covid a Roma e nel Lazio e per medici e infermieri si prospetta un’estate difficile. A confermare le difficoltà del settore ospedaliero in questa fase, a quasi due anni e mezzo dallo scoppio della pandemia, il Policlinico Tor Vergata: “Negli ultimi giorni si è registrato un incremento rilevante di nuovi casi di positività al Covid a Roma e nel Lazio. Di conseguenza è cresciuto anche il numero di contagiati tra il personale sanitario. Proprio per compensare la carenza di personale, diventa quindi probabile il ricorso alla cancellazione delle ferie già autorizzate per garantire il servizio.”. Nel Lazio ieri si sono contati più di 10mila positivi al Covid. Questa impennata di casi va a pesare sull’occupazione dei posti letto (quasi 50 in più ieri, fra ordinari e terapia intensiva) con il costante blocco delle ambulanze presso gli ospedali, ma soprattutto sul personale. Per questo motivo, il dg del Policlinico Tor Vergata, Giuseppe Quintavalle, ha emesso una circolare ad hoc. Il fine è chiedere a medici e infermieri di mostrare, per l’ennesima volta, senso del dovere e responsabilità di fronte alla nuova fase critica.