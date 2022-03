Da domani, 28 marzo 2022, tutta Italia sarà in zona bianca. Anche la Sardegna dunque passa nella fascia di minor rischio. Intanto, nell’ultimo bollettino segnala 29 ricoverati in più con sintomi e +5 in terapia intensiva con 45 ingressi del giorno. Sono stati 73.357 i nuovi contagi da Coronavirus ieri in Italia, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Sono stati registrati altri 118 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 504.185 tamponi con un tasso di positività al 14,5%.