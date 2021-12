ROMA – “La campagna vaccinale nel Lazio corre. Ieri superate le 60 mila somministrazioni in un solo giorno, un vero record, con la buona notizia rappresentata dalle circa 4 mila prime dosi somministrate. Invitiamo coloro che ancora non l’avessero fatto a prenotarsi e metteremo a disposizione anche un open day per un Natale sicuro in programma il 19 dicembre prossimo grazie alle strutture messe a disposizione da Aiop”. Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.