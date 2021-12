ROMA – Covid: D’Amato, “Oggi nel Lazio su 25.520 tamponi molecolari e 76.529 tamponi antigenici per un totale di 102.049 tamponi, si registrano 4.171 nuovi casi positivi (+696), sono 4 i decessi (-7), 947 i ricoverati (+26), 129 le terapie intensive (+3) e +845 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 4%. I casi a Roma città sono a quota 2.047.

Voglio rivolgere un ringraziamento a tutta la rete dei tamponi drive-in e farmacie, ieri oltre 100 mila test eseguiti. oggi aumentano i casi positivi siate prudenti e vaccinatevi. oggi su 4 decessi 3 non vaccinati, il rischio è troppo grande.

Ieri effettuate quasi 33 mila vaccinazioni, il 16% in più del target commissariale. obiettivo entro il 31 dicembre arrivare a 2 milioni di dosi booster. i numeri saranno destinati a crescere ed e’ importante fare la dose booster e vaccinare i più piccoli.

Ad oggi superate le 1,7 milioni di dosi booster per un totale di oltre 10 mln e 700 mila di somministrazioni nel Lazio sono oltre 24 mila le somministrazioni nella fascia 5-11 anni.

partiranno dalla mezzanotte di lunedì’ 27 dicembre le prenotazioni nella fascia 16-17 anni (tutti) e 12-15 anni (solo fragili).

E’ importante che chi non si è ancora prenotato per il vaccino lo faccia subito, nel mese di gennaio ci sono oltre 1 mln di slot disponibili.

* Hub Tor Vergata: oggi visita di natale al hub vaccinale di tor vergata con il presidente Zingaretti per ringraziare tutti gli operatori dello sforzo enorme che stanno compiendo’.

VACCINI PEDIATRICI: Attive le prenotazioni sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home).

Sui canali social di SaluteLazio le FAQ e il Video realizzati in collaborazione con l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

* 25 DICEMBRE DELLO SCORSO ANNO: 1.719 ricoveri in meno in area medica, 161 in meno in terapia intensiva, 25.418 isolati a domicilio in meno e 27 decessi in meno. Numeri che dimostrano l’importanza della vaccinazione.

* Prenotazioni Vaccino Over 18 dose di richiamo: attive le prenotazioni per gli over 18 sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home). Il sistema colloca l’utente in automatico dopo 150 giorni dall’ultima somministrazione e alla prima data utile.

* Nel Lazio superata quota 10 milioni e 700 mila somministrazioni e di queste oltre 1,7 milioni sono dosi di richiamo pari al 36% della popolazione adulta. Superato il 95% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’90% degli over 12 sempre in doppia dose.

* Vaccino antinfluenzale: somministrate oltre 1 milioni e 153 mila dosi e già distribuiti oltre 1 milione 340 mila vaccini ai medici di medicina generale, ai pediatri e alle farmacie. Sono attivi nella campagna ad oggi 3.955 medici di medicina generale e 384 pediatri di libera scelta e circa 800 farmacie. Il personale delle Forze dell’Ordine, comprese le forze di Polizia Locale e il personale della Protezione civile, possono avere gratuitamente il vaccino antinfluenzale rivolgendosi direttamente al proprio medico di medicina generale (MMG) o nelle Farmacie.

* Hub vaccinali: negli hub si può accedere solo su prenotazione per evitare assembramenti.

*** Si è conclusa alla presenza del Presidente Nicola Zingaretti, dell’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato e del Direttore del NUE-112 l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

* Asl Roma 1: sono 964 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 942 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 141 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: sono 199 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 316 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 458 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

***Nelle province si registrano 1.151 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 286 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 511 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 96 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 258 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.