Da oggi scatta l’allentamento delle misure anti Covid, ed i dati sull’andamento dell’epidemia di Covid-19 in Italia fanno registrare una stabilizzazione del numero dei casi su base settimanale, con un freno, quindi, dell’aumento dei contagi, ma crescono gli ingressi nelle terapie intensive nell’arco di 7 giorni.

Su base giornaliera, i dati del bollettino del ministero della Salute indicano una diminuzione delle nuove infezioni. Sono 73.195 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore rispetto ai 77.621 di mercoledì 29 marzo. Le vittime sono invece 159, in calo rispetto alle 170 del giorno precedente. Il tasso di positività è al 15%, stabile rispetto al 14,8% di mercoledì. Sul fronte ospedaliero, sono 468 i ricoverati in intensiva, 13 meno di mercoledì, e i ricoverati nei reparti ordinari sono 9.898 (+27). Il monitoraggio della fondazione Gimbe rivela che dopo due settimane di netto incremento, dal 23 al 29 marzo c’è stata una sostanziale stabilità dei nuovi casi di Covid-19, che sono stati 504.487 rispetto a 502.773 della settimana precedente (+0,3%). Resta però alta l’allerta sugli ospedali. Sempre nella settimana 23-29 marzo, secondo i dati Gimbe, aumenta l’occupazione dei posti letto in area medica da parte dei pazienti con Covid-19 e si inverte la tendenza in terapia intensiva, che era ormai da diverse settimane in calo. I ricoveri con sintomi sono stati 9.740 rispetto a 8.969 della settimana precedente, pari a +8,6%, mentre sono 487 i ricoveri in terapia intensiva rispetto a 455 di sette giorni prima, pari a +7%.