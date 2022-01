ROMA – Covid: D’Amato, “Oggi nel Lazio su 24.907 tamponi molecolari e 11.341 tamponi antigenici per un totale di 36.248 tamponi, si registrano 7.993 nuovi casi positivi (-4.352), sono 15 i decessi (+9), 1.173 i ricoverati (+19), 152 le terapie intensive (-1) e +1.058 i guariti.

Il rapporto tra positivi e tamponi è al 22%. I casi a Roma città sono a quota 4.631. Da domani andremo in zona gialla. occorre prudenza e rispetto delle regole e correre con la campagna di vaccinazione. siamo al 90,5% di seconde dosi over 12 anni, la fascia 5-11 anni ha superato il 10% con circa 40 mila somministrazioni. la fascia 12-19 anni e’ all’80% con oltre 341 mila somministrazioni. con le terze dosi abbiamo superato il 42% degli adulti con oltre 2 mln di somministrazioni effettuate. nella prossima settimana atteso l’arrivo del farmaco anticorpi monoclonali per via orale. le modalità di reclutamento e i centri prescrittori sono i medesimi degli anticorpi ad infusione.

* Scuole: lo strumento principale è il vaccino e invitiamo a non ritardare la somministrazione. il vaccino è l’unica arma per consentire in sicurezza l’attività scolastica.

Verrà potenziato il contact tracing con le equipe anti-covid dedicate e con l’ausilio anche di 19 team messi a disposizione dalla struttura commissariale che andranno presso drive-in appositamente dedicati.

Sui canali social di SaluteLazio le FAQ e il Video realizzati in collaborazione con l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

* 2 GENNAIO DELLO SCORSO ANNO: 1.619 ricoveri in meno in area medica, 163 in meno in terapia intensiva e 9 decessi in meno. Numeri che dimostrano l’importanza della vaccinazione.

* Nel Lazio superata quota 11 milioni di somministrazioni e di queste 2 milioni sono dosi di richiamo oltre il 42% della popolazione adulta. Superato il 96% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’90,5% degli over 12 sempre in doppia dose.

* Vaccino antinfluenzale: somministrate oltre 1 milioni e 170 mila dosi e già distribuiti oltre 1 milione 360 mila vaccini ai medici di medicina generale, ai pediatri e alle farmacie. Sono attivi nella campagna ad oggi 3.972 medici di medicina generale e 384 pediatri di libera scelta e circa 800 farmacie.

* Hub vaccinali: negli hub si può accedere solo su prenotazione per evitare assembramenti.

*** Si è conclusa alla presenza dell’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

* Asl Roma 1: sono 1.481 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 2.267 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 883 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: sono 100 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 362 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 1.685 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

***Nelle province si registrano 1.215 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 153 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 630 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 153 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 279 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.