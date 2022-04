Secondo i dati del ministero della Salute sono 63.992 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 66.535. Le vittime sono invece 112, in calo rispetto alle 144 di ieri. Sono 438.449 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus. Ieri erano stati 442.029. Il tasso di positività è al 14,6%, in calo rispetto al 15% di ieri. Sono 462 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, stabili rispetto a ieri nel saldo tra entrate ed uscite. Gli ingressi giornalieri sono 42. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.023, ovvero 79 in meno rispetto a ieri.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto all’incontro ‘Il Futuro della Sanità Pubblica’, promosso da ART 1 Rovigo e Cgil Rovigo ha riferito: “Quella del Covid è una pandemia dentro cui ancora siamo: non c’è lo stato di emergenza, ma il virus circola e dobbiamo ancora tenere un livello alto di attenzione e continuare a insistere con le vaccinazioni e le cautele, e anche l’utilizzo delle mascherine”. Intanto è in calo questa settimana la percentuale di casi di Covid-19 nella popolazione in età scolare (22% contro 25% della scorsa settimana) rispetto al resto della popolazione. Nell’ultima settimana il 17% dei casi in età scolare è sotto i 5 anni, il 43% ha tra 5 e 11 anni, il 39% tra 12 e 19 anni. Lo evidenzia il report esteso dell’Istituto superiore di sanità, che integra il monitoraggio settimanale sull’andamento dell’epidemia di Covid-19. Ma aumentano le reinfezioni da Covid-19: nell’ultima settimana la percentuale di reinfezioni sul totale dei casi segnalati risulta pari a 4,1%, in aumento rispetto alla settimana precedente in cui la percentuale era pari a 3,5%. Dal 24 agosto 2021 al 6 aprile 2022 sono stati segnalati 319.005 casi di reinfezione, pari a 3,1% del totale dei casi notificati, evidenzia il report esteso settimanale dell’Istituto superiore di sanità sul Covid-19. Più reinfezioni si segnalano soprattutto nei soggetti non vaccinati o vaccinati con almeno una dose da oltre 120 giorni, nelle fasce d’età più giovani e tra gli operatori sanitari. Infine, l’indice di trasmissibilità Rt è verso un ulteriore calo. La previsione è contenuta nel report esteso settimanale su Covid-19 dell’Istituto superiore di sanità. Nel corso dell’ultima settimana il numero di casi di Covid-19 segnalati e di decessi risulta in diminuzione. Il numero di ricoveri in terapia intensiva è stabile mentre il numero di ospedalizzazioni è in aumento, sempre secondo il report esteso settimanale su Covd-19 dell’Istituto superiore di sanità.