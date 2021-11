ROMA – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella richiama alla massima responsabilità in merito alla recrudescenza del Covid ed il numero dei contagi in aumento in Italia. In un messaggio inviato al presidente di Confartigianato, Marco Granelli, Mattarella ha richiamato alla massima responsabilità nei comportamenti individuali e collettivi, per contrastare la circolazione del virus e non compromettere la libertà che abbiamo faticosamente riconquistato nella vita economica e sociale. “La sfida che abbiamo di fronte – ha aggiunto Mattarella – oltre a consolidare la ripresa, è di avviare un percorso solido di cambiamento verso un modello sostenibile e inclusivo, facendo leva sulle straordinarie opportunità offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In particolare, le transizioni verde e digitale possono consentire anche al nostro “ecosistema” di borghi e piccole imprese di assicurare la sostenibilità – ambientale, economica e sociale – del proprio territorio e di connettersi alla dimensione globale”.