Sta per arrivare il Dpcm con la lista delle poche attività dove sarà possibile accedere senza green pass mentre nel frattempo la vaccinazione continua con 4 milioni e mezzo di dosi in sette giorni.

Dal primo febbraio senza Green pass base potrebbe essere possibile entrare solo in negozi di alimentari, del settore sanitario, supermercati, ottica, acquisto di pellet o legna per il riscaldamento, carburanti e, solo all’aperto, dal tabaccaio e dall’edicolante. Restano fuori dall’elenco le librerie. Si sta, invece, ancora discutendo sui centri commerciali: la soluzione alla quale si sta lavorando prevede la possibilità di accedere alle strutture anche per chi non ha il pass ma solo per andare in quei negozi che rientrano nell’elenco di quelli esentati, dunque supermercati e farmacie.

Acquisti nei mercati, dagli ambulanti, ma anche nelle edicole, dovrebbero quindi essere consentiti senza green pass. Lo stesso vale ad esempio per i benzinai e per le farmacie e parafarmacie.