Allarme terapie intensive in Germania per via del Covid con “le capacità di trattamento che stanno diminuendo” e i reparti con gravi problemi di personale. A comunicarlo il presidente del Rki Lothar Wieler in conferenza stampa a Berlino. Secondo l’ultimo report giornaliero del Rki, i letti occupati in terapia intensiva sono 19.562 mentre quelli liberi sono appena 2.478. La situazione in particolare è grave in Baviera, dove, secondo un sondaggio della Bayerische Rundfunk, 36 distretti sanitari bavaresi su 66 lamentano meno personale a disposizione rispetto alla primavera scorsa. Intanto in Olanda è stato annunciato un nuovo lockdown parziale per contrastare la ripresa della diffusione del Covid ed alcuni manifestanti hanno protestano all’Aja, scontrandosi con la polizia e gli agenti a cavallo davanti al ministero della Giustizia.