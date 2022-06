Domani, lunedì 27 giugno, si terrà un incontro tecnico tra il ministero del Lavoro, della Salute e Inail nell’ambito del tavolo, già aperto, per valutare un aggiornamento del protocollo di sicurezza anti-Covid nei luoghi di lavoro che, al momento, è ancora in vigore e prevede tra le altre misure l’obbligo delle mascherine nei casi di condivisione degli ambienti.

Il presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, ha detto che “siamo ancora in fase pandemica con l’attuale ondata epidemica che “crescerà ancora”. Inoltre, ha evidenziato come “il virus non debba essere sottovalutato”. L’incidenza settimanale è infatti salita dai 310 casi per 100mila abitanti della scorsa settimana agli attuali 504. In salita anche gli attualmente positivi, che nelle ultime 24 ore sono 733.440, quasi 30mila in più nelle ultime 24 ore. In totale sono 48.456 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore (ieri 56.386), 44 le vittime (ieri 40). Stabili le terapie intensive con 227 pazienti ricoverati, due in più, mentre salgono i ricoveri nei reparti ordinari: 5.532 pazienti, ovvero 190 in più di ieri.