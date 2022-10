VITERBO- “La decisione del ministro della Salute, Schillaci, di abolire il bollettino quotidiano su contagiati e morti di Covid va nella giusta direzione: dobbiamo guardare avanti e, allora, non ha senso contare tutti i giorni gli effetti del Covid sulla popolazione, come avveniva in tempo di pandemia”. Lo dichiara Giulio Marini, responsabileTurismo di Forza Italia

nel Lazio, secondo il quale “dobbiamo voltare pagina davvero, non solo a parole e questo Governo lo sta facendo. I danni causati dalle chiusure seguite alla pandemia sono stati enormi per tutto il sistema Paese. E’ ora di superare la paura, di riprendere una vita normale e di trattare il Covid per quello che è: una malattia pericolosa, soprattutto per i più fragili, ma una malattia come le altre, dalla quale dobbiamo guardarci con attenzione, senza, però, isterismi, che danneggerebbero ulteriormente le attività commerciali e turistiche”. “L’Italia – conclude Marini – è ripartita e l’esecutivo di centrodestra, di cui Forza Italia, è una parte fondamentale, sosterrà, con tutti gli sforzi possibili, imprese e cittadini in questo percorso di ripresa”.