La pandemia non è ancora finita e nelle prossime settimane è prevista una nuova ondata di casi Covid legata a nuove sottovarianti di Omicron. Lo ha detto il responsabile della strategia vaccinale dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema), Marco Cavaleri.

“La scorsa settimana – ha sottolineato – la variante di Omicron BQ1 è stata identificata in almeno 5 Paesi in Europa e l’Ecdc prevede che la variante BQ1 e la sua sottovariante BQ1.1 diventeranno i ceppi dominanti da metà novembre all’inizio di dicembre. Non si sa ancora se sarà più trasmissibile o causerà una malattia più grave rispetto alle varianti BA4 e BA5, ma quello che si sa è che ha una maggiore capacità di sfuggire all’immunità conferita dalla vaccinazione, dall’aver contratto il Covid o dagli anticorpi monoclonali disponibili”.

Per quanto riguarda i vaccini per i bambini, Cavalieri ha riferito che l’Ema raccomanda di vaccinare principalmente i piccoli con malattie di base per proteggerli dal ricovero e dalla morte, ma la decisione sulla vaccinazione dei bambini spetta agli Stati membri dell’Ue.

Inoltre, l’Agenzia europea dei medicinali ha annunciato che le revisioni per due vaccini adattati contro il Covid sono ancora in corso: “per il vaccino Sanofi la possibile conclusione è prevista a novembre e per il vaccino Hipra nelle prossime settimane”.