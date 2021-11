In aumento i casi di Covid in Italia. Sono 12.764 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 7.975.

Sono invece 89 le vittime in un giorno, in aumento rispetto a ieri, quando erano state 65. Sono 194.270 gli attualmente positivi al Covid in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, 4.627 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 5.028.547, i morti 133.828.

Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha detto: “L’obbligo di mascherine all’aperto è un’ipotesi sulla quale stiamo facendo una riflessione”, sottolineando però che già oggi la mascherina all’aperto è obbligatoria nei casi in cui si verificano assembramenti. “Stiamo affrontando un periodo per cui è ragionevole pensare che nelle nostre strade ci possa essere una forte concentrazione di persone. E’ ovvio che stiamo facendo una riflessione, valuteremo nei prossimi giorni”. Intanto domani si riunisce la Commissione tecnico scientifica Cts dell’Aifa sulla vaccinazione per i bambini tra 5 e 11 anni.