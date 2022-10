ROMA – Covid, D’Amato: “Oggi nel Lazio su 4.419 tamponi molecolari e 17.332 tamponi antigenici per un totale di 21.751 tamponi, si registrano 3.657 nuovi casi positivi (+124), sono 6 i decessi (-2), 614 i ricoverati (-2), 34 le terapie intensive ( = ) e +3.740 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 16,8%. I casi a Roma città sono a quota 1.858.

*** Frenata nell’aumento dei casi totali su base settimanale (-2%) stabile l’incidenza a 417 su 100 mila abitanti. il valore rt in discesa a 1.03”.

*** Vaccino antinfluenzale: ad oggi sono state distribuite oltre 535 mila dosi di vaccino ai medici di medicina generale (mmg) e pediatri di libera scelta (pls). sono state registrate oltre 110 mila somministrazioni e sono attivi nella campagna vaccinale 2.494 mmg e 203 pls.

*** EPATITE C: partito il programma regionale per lo screening dell’infezione da HCV, che permetterà di rilevare le infezioni da virus dell’epatite C non ancora diagnosticate ed avviare le persone alla valutazione per il trattamento farmacologico gratuito. Lo screening dell’HCV è rivolto ai nati tra il 1° gennaio 1969 e il 31 dicembre 1989.

Tutte le info su: https://www.salutelazio.it/prenotazioni-screening-hcv

* Asl Roma 1: sono 678 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 709 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 471 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: sono 142 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 233 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 434 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

***Nelle province si registrano 990 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 296 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 384 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 106 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 204 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.