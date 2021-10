E’ in corso un processo di revisione da parte di Fda e successivamente ci sarà certamente anche di Ema, di somministrare una seconda dose del vaccino J&J, che è uno dei vaccini vettore adenovirale, come quello di Astrazeneca, monodose.Lo ha detto il presidente del Css e coordinatore Cts Franco Locatelli durante la trasmissione ‘Che Tempo Che Fa’ su Rai3.

“La terza dose è ora disponibile per gli over 60, è possibile che arriveremo più in là nel tempo a considerarla anche per i più’ giovani , però in questo momento le evidenze non ci sono”. Sono 3.725 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.908. Sono invece 24 le vittime in un giorno (ieri 39). Sono 403.715 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 491.574. Il tasso di positività è al 0,9%, in aumento rispetto allo 0,8% di ieri. Sono 341 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 3 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute sono 18 (ieri 20). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.473, rispetto a ieri 18 in più.