ROMA- Questa mattina si è svolta la cerimonia per la piantumazione di un ulivo nel giardino dell’ospedale Sandro Pertini di Roma alla presenza dell’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato del Presidente del IV Municipio di Roma, Massimiliano Umberti e del Direttore sanitario della Asl Roma 2, Giuseppe Gambale.

“L’albero e una targa commemorativa sono rivolti alla memoria di quanti hanno perso la vita per il Covid ed inoltre vuole essere un ringraziamento per tutti gli operatori sanitari impegnati ormai da oltre due anni in prima linea nella lotta alla pandemia. In questo giardino oggi piantiamo un seme di speranza rivolto al futuro” ha commentato l’Assessore Alessio D’Amato.

“Grazie alla collaborazione dell’Assessore Alessio D’amato e della Asl Roma 2 attraverso il Dott. Gambale, abbiamo piantato un ulivo per le vittime del covid, ma al tempo stesso di speranza per la fine di questa infinita pandemia. Devo ringraziare il Consiglio del Municipio IV che ha votato un documento all’unanimità che ci ha permesso di fare un gesto di grande portata emotiva” ha concluso il Presidente Massimiliano Umberti.