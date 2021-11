Il governo si appresta a varare il super Green pass che arriverà con ogni probabilità a dicembre secondo quanto riferisce il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. Sono stati 11.555 nelle ultime 24 ore i casi di Covid in Italia, il dato peggiore dal 6 maggio. Si discuterà del super Green pass all’inizio della settimana nell’incontro tra il premier Mario Draghi e le Regioni che, per la maggior parte, si sono dette a favore della stretta per evitare nuove chiusure. L’idea del governo è quella di limitare la validità del certificato ottenuto con i tamponi solo per l’accesso al lavoro o ai servizi essenziali, esclusi dunque i luoghi di ritrovo, aggregazione e socialità, come cinema, ristoranti o stadi. Le restrizioni avrebbero comunque effetto solo in caso di cambio dei colori delle regioni, che al momento però non si prevedono.